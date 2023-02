JUHTKIRI | Pangad, teie ahnus on jälle luubi all

Leedu, kus pankade konkurents on umbes sama tagasihoidlik kui meil, viibutab oma pankade poole näppu: kui teie kasumid jäävad 2023. aastal samuti nii suureks, kui on viimasel ajal olnud, võime kehtestada teie hõlptulule lisamaksu. On teisigi riike, kus sellist mõtet mõlgutatakse, Hispaanias viidi see väga piiratud kujul juba ellugi.