Väitlusekspert hindab: ETV valimisdebati võitsid Kristina Kallas, Liina Kersna, ja Piret Hartman. Kaotasid mehed

ERR-i haridus-, teadus- ja kultuuridebatt oli miskit, mida Eesti poliitmaastikul pigem harva näeb – sõbralik, toetav ja viisakas. Ainsat kollast kaarti pidi Andres Kuusk näitama endale. Kahjuks ei saa öelda, et arutelu kvaliteet oleks väitluse rahuliku fooniga kaasa tulnud. Taas keskenduti liialt üldsõnalistele lubadustele elu paremaks muuta, seletamata, kuidas seda tehakse, kust leitakse raha ja miks just nende erakonna tee on see kõige õigem.