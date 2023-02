SÕJARAPORT | Rainer Saks: Bahmuti kaitsmisega on olukord kriitiline. Ukraina sõnul koondab Venemaa taas tehnikat ja mehi

Sõnum Venemaale on seega väga lihtne ja selge. Suurbritannia jätkab Ukraina sõjalist toetamist ka pikemaajalises perspektiivis ning toetab järjest võimsama relvastusega Ukrainat seni, kuni Ukraina territoorium on vabastatud. Relvaabist kõneledes rõhutasid mõlemad pooled pidevalt, et see on kaitseotstarbeline, mis antud kontekstis tähendab siis toetust Ukraina sõltumatusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Kõige kinnituseks kirjutati alla ka vastastikust partnerlust käsitlev deklaratsioon.