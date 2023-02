Peagi jõuab kätte 24. veebruar. Aasta pärast sõja algust tuleb enda vastu aus olles tunnistada, et sõjast on saanud uus normaalsus: isegi kui see ükskord lõppeb, ei ole enam võimalik naasta selle elu juurde, mis oli enne seda. Sest maailm on juba teine, inimesed on teised ja ka nüüdne Eesti ei ole enam see, mis ta oli näiteks 23. veebruaril 2022. Seda on vaja endale tunnistada.