Jaanuari lõpus sai Uibo e-posti kaudu teate, et keegi on ta sotsiaalmeedia kontole ligi pääsenud. Ta oli parajasti koos lastega ja teadis igasuguste petukirjade laiast levikust ega osanud asjast esialgu midagi arvata. Kui Uibo hiljem rahulikult kirja uuris, oli seal link, mille kaudu ligipääs kontole taastada. Peale meiliaadressi ja telefoninumbri nõuti dokumendist tehtud pilti, mis tundus Uibole kummalisena. „Ei taha ju suvalisse kohta laadida üles pilti oma dokumendist. Ma polnud lõpuni kindel, et see kiri oli ikka tulnud Facebookilt, mitte mõnelt petturilt,“ selgitas Uibo. Ta avastas, et ei pääse enam Facebookis, Messengeris ega ka Instagramis oma kontodele ligi. „Siis sain aru, et kontod on päriselt ajutiselt kinni pandud,“ märkis Uibo.