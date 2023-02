Märt Avandi ja kokaiin. Mõnele šokk, mõnele vana uudis

Nii palju allikate ohkeid pärast teema tutvustamist ei mäletagi siinkirjutajad enda ajakirjanikukarjääri jooksul. Sõnad „Märt Avandi“ ja „kokaiin“ samas lauses ei mahu lihtsalt paljudele pähe. End veidi kogunud, paluvad suurem osa Avandi koostööpartnereid anonüümsust. Nende jutust koorub aga välja sisuliselt kaks suuremat gruppi: inimesed, kes teadsid või olid kuulnud näitleja uimastitarvitamisest, ning need, kellele tuli see uudis kui välk selgest taevast. See tekitab aga küsimuse: miks teadjad sellest kõik need aastad vaikisid?