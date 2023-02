DELFI UKRAINAS | Odessa meremeeste häda: mobilisatsiooni tõttu mehi merele ei lasta. Kui pistist maksta ei taha, tuleb kodus istuda

„Meie võitlus selle nimel, et Ukraina meremehi välja lastaks, algas 2022. aasta märtsis,“ ütles Ukraina meremeeste liidu liige Vladimir. „Meie kohad on nüüd endale võtnud venelased.“ Vladimir on kaubalaeva madrus ja pärit Odessast. Tema sõnul on laevaomanikud on Ukraina meremeeste teenetest loobumas ja nende asemel palgatakse venelasi, filipiinlasi ja teiste riikide esindajaid. Suvel probleemi lahendada ei jõutud, ent alates septembrist peaksid meremehed saama taas reisida. Valitsuse otsuse järgi on meremeeste ajutine lahkumine lubatud, kui neil on ette näidata leping. Vladimir läks sõjaväekomissariaati luba taotlema, aga see lükati tagasi. Seejärel pöördus ta kohtusse. Lõpuks mõtlesid relvajõud välja valemi, mille alusel lahkumislubasid jagada.