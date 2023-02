Nii tunnistavad wagnerlased, et neil ei olevat jõudu, et Krasna Gora ära võtta. Kui kaitse peab Bahmutist lõunas ja põhjas, siis on Venemaal linna ennast äärmiselt keeruline lahingutega ära võtta. Väga suure kaotuse hinnaga on veel mõeldav jõudmine Bahmutka jõeni, aga sealt edasi oleks see äärmiselt problemaatiline.