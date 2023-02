Tiit Lääne: olümpiate boikott on pigem reegel kui erand

Olümpiamängude boikottidest on räägitud viimasel ajal väga palju ja õhku on paisatud igasuguseid numbreid. Teeksin selles osas väikese tagasivaate mõnede numbritega. Siinkohal tasuks kohe meelde tuletada, et boikotid ja ROK-i poolsed tühistamised on saatnud suvemänge pea lakkamatult aastatel 1920–1992. Vaid viimased kolmkümmend aastat on olnud sisuliselt boikotivabad olümpiad.