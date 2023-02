REPORTAAŽ | Lahkest kuningast armukadedaks türanniks. Sergo Vares teeb kuningas Leontesena Londonis usutava rolli

Kui eesti kultuuri jõuab neil päevil Suurbritanniasse üsna palju, siis märksa harvem, et mitte öelda üliharva, näeb kohalikus kultuuritoodangus eestlasi. Seda erilisem oli võimalus minna Londoni eestlasena 9. veebruaril vaatama The Globe’i William Shakespeare’i „Talvemuinasjutu“ uue lavastuse esietendust, sest peaosa, armukadedat ja türanlikku kuningat Leontest, mängib Sergo Vares, kes on varemgi Londoni lavadel olnud.