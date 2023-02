PÄEVA TEEMA | Vladimir Svet: ei jää külma kätte. Sadamast tulev jalakäija saab trammile mugavalt ka üle silla

Trammiliini rajamise eelduseks on plaan, et Ülemistele tuleb mitmefunktsionaalne Rail Baltica ühisterminal. Ka üle poole liini ehituse rahastusest tuleb Euroopa Liidust. Uue trammiliini ehitusele eelnes pikk planeerimise protsess: on analüüsitud igat võimalikku trajektoori mitme nurga alt. Uuringuid tehti ka koostöös Rail Balticaga. Nende järeldus on lihtne: tramm tasub ennast ära ja peame investeerima trammiliikluse arendamisse ja selle liini ehitamisse.