Eesti Päevalehe tellitava ja Turu-uuringute AS-i korraldatava uuringu järgi on napilt enne valimisi eelistatuima ja talle järgnevate peaministritoolile soovijate toetusnäitajate vahele selged vahed tekkinud. „Kolm nädalat enne valimisi on Kaja Kallas oma toetuse peaministrina kasvatanud aegade kõrgeimale tasemele. Valimisealistest kodanikest eelistab teda peaministrina näha 34% vastajatest. Jüri Ratase toetus on aga langenud eelmise kuu 26% tasemelt 21% peale,“ rääkis tulemustest Turu-uuringute AS-i juht ja sotsioloog Tõnis Stamberg.