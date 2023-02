Värske, veebruarikuine uuring näitab, et vastu valimisi on Reformierakond jaanuarikuu tulemustega võrreldes jõudu kogunud. „Kui vaadata erakondade toetusi, siis praegu on Reformierakonna toetus 30% juures, samal ajal kui Keskerakonna toetus on sellel kuul ühel pulgal Eesti 200 omaga ehk 14%,“ märkis Turu-uuringute AS-i juht ja sotsioloog Tõnis Stamberg. Jaanuaris oli Reformierakonna toetus selle küsitluse järgi 26% ja Keskerakonnal 16%.