Eestist on saanud spordiennustuse paradiis. Raha voolab Eestisse ja siit välja ojadena

Eesti on muutunud spordiennustuskeskkondade loomiseks nii populaarseks kohaks, et siin paiknevad ka firmad, mis ei tegutse meie turul. Siiski on aina rohkem neid inimesi, kes endale mängimispiirangu seavad.

Nende ettevõtete raha niriseb nii riigieelarvesse, sporti kui ka meediamajadesse. „Eesti online-hasartmängulitsentsi erinevus näiteks Läti või Leedu omast on, et see ei piira mängijaid ainult n-ö ühe turuga. See tähendab, et kui mängija vastab Eesti litsentsiga seatud verifitseerimisnõuetele, saab ta mängida ka mujalt kui Eestist, kui tema asukohariik seda võimaldab,“ ütleb Kaido Ulejev, kes juhib Betsson Groupi Baltimaade haru.