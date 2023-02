„Ta tahtis olla nagu meie vanaisad!“ Siberi naine otsib oma mobiliseeritud ja haihtunud meest

Venekeelsel BBC toimetusel ja Mediazonal on 13. veebruari seisuga avatud allikate põhjal õnnestunud kindlaks teha 1082 Ukraina sõjas hukkunud Vene mobiliseeritu nimed. Tegu on kõige tagasihoidlikuma hinnanguga hukkunud mobiliseeritute arvu kohta, sest arvesse on võetud ainult need juhtumid, kus surm on avalikult kinnitust leidnud. Ehkki osaline mobilisatsioon kuulutati välja septembri lõpus, on 40% venelasi, kelle hukkumist said ajakirjanikud kinnitada, surnud alates selle aasta 1. jaanuarist. Tegelikult on mobiliseeritud sõdureid ilmselt palju rohkem hukkunud, sest paljud teated Ukrainas alates oktoobrist hukkunud sõduritest ei näita nende staatust ehk seda, kas konkreetne isik teenis lepingulise sõdurina, läks rindele Wagneri sõjafirmaga või mobiliseeriti.