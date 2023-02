JUHTKIRI | Hakkame elektriautodele juhtmeid vedama

Nüüd on see siis peaaegu ametlik. Sel nädalal kiitis Euroopa Parlament heaks plaani, mille märtsis peaksid vastu võtma ka Euroopa Liidu riigid: 2035. aastast ei lubata ühenduse territooriumil müüa ainsatki uut autot, mille CO₂ heide on nullist suurem. Sisuliselt tähendab see bensiini ja diislikütusega hüvastijättu.