NÄDALA NÄGU | Paunvere valimisradar

„Ptüi, juudas!“ sülitab Toots südametäiega. „Küll ehmatas! Mis sul siis on? Uus pressraud või õmblusmasin?“

„No kuidas sa saad selles nii kindel olla, kas sa oled siis kõik valimisprogrammid läbi lugenud?“ küsib Kiir ja sügab oma peenikesi koibi. „Ma kahtlen selles. Arno Tali valimisprogramm on 600 lehekülge pikk.“

„Mina pole mingeid programme lugenud ja ei loe kah. Tali oli koolis tore poiss, aga natuke imelik juba siis, nii et mul ükskõik, kas ta kirjutas 600 lehekülge või 6000. Mina valin Liblet, ma ju ütlesin juba.“

„Liblel polegi programmi,“ vastab Toots. „Misjaoks talle programm? Lible on niisama tore mees, oleme koos siga tapnud ja kive vedanud... Mis programmi siin veel tarvis, kui ma tunnen inimest nagu oma viit sõrme?“

„Oi, oi,“ satub Kiir ärevusse ja hakkab ühe koha peal üles-alla keksima. „Nii ei saa! Ikka tutvuda tuleb kandidaatide seisukohtadega, lugeda programme ja kujundada nende järgi oma arvamus. Kuule, Joosep, kui sa valimisradarit ei taha proovida, siis mul on siin valimiskompass kah! Katsume sellega sulle õige kandidaadi leida.“

„Ma juba ütlesin, et mina valin Lible!“ vihastab Toots. „Mulle pole tarvis sinu radareid ja kompasse, soola nad sisse ja söö jõulude ajal koos oma mamma ja papaga verivorsti kõrvale!“

„Kuidas sa sedasi inetult ütled! Valimisradar on väga hea asi. Ma käisin just Tõnissoni juures, tema ka algul ei tahtnud valimisradarit kasutada, aga mina ei andnud järele, muudkui korrutasin, et kasuta valimisradarit, Tõnisson, kasuta valimisradarit, ja Tõnisson siis lõpuks andis alla ja kasutas. Kas sa kujutad ette, mis välja tuli – Tõnisson peab valima köstrit!“