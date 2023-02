Pirjo Turk: areng jäi seisma. Üha enam noori usub jälle, et naise koht on pliidi ääres

Noorte naiste ja meeste hoiakud soolise võrdõiguslikkuse teemal on soosivamad kui varasematel põlvkondadel. On muret tegev, et koduste tööde ja otsustusõiguse jaotuse küsimustes pooldavad noormehed keskmisest vähem soolist tasakaalu. Samal ajal paistab silma, et 15–29-aastaste naiste hoiakud on võrreldes varasemate aastatega muutunud palju feministlikumaks.