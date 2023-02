NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: tahetakse Nizzat, mitte Bahmutti. Vene rahvas hakkab Putini „suure kõne“ ootuses sõjast väsima

Sõja käigu ennustamine on äärmiselt tänamatu tegevus isegi kõrgetel sõjaväelastel ja tippluureagentuuridel. Oleme seda näinud, alustades sellega, et „järgmine sõda tuleb kõrgtehnoloogiline,“ „Putin ei ründa Kiievit, sest see ei ole ratsionaalne“, „Kiiev langeb kahe päevaga“ ning lõpetades väljendiga „2023 kevadeks on kõik läbi“. Sõja käik oleneb liiga paljudest teguritest ning eriti keeruline on, kui sõjategevus ei ole ratsionaalne ja vastaspool elab teises ja moonutatud inforuumis.