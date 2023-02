EPLi arhiivist: kuidas Prigožin ka kaks aastat tagasi Eestis infooperatsiooni korraldas

Eesti Päevalehe, Dossieri keskuse, The Daily Beasti, Saksamaa telekanali ARD ja Leedu uuriva ajakirjanduse väljaande Siena.lt ühine uurimine näitab, et nüüd on ühtaegu nii pehmet kui ka otseselt sõjalist jõudu kasutav Putini lähikondne sihikule võtnud Balti riigid, sealhulgas Eesti.

Putinilt saadud hiiglaslike toitlustuslepingutega ratsa rikkaks ja Putini Koka hüüdnime saanud Jevgeni Prigožin on üks salapärasemaid Venemaa miljardäre, kelle nime ei mainita kõva häälega isegi Venemaa avalikes vestlustes. Ent tema mõjuvõim on tohutu. Just tema lõi enne 2016. aasta USA presidendivalimisi Peterburis IRA (Internet Research Agency) trollivabriku, mis hakkas süsteemselt mõjutama valimiste tulemusi. Veelgi enam – Prigožini loodud on ka Wagneri eraarmee, mida kasutatakse riikides, kus Venemaa ei soovi jätta ametlikku märki enda sõjalisest tegevusest, näiteks Ida-Ukrainas, Süürias ja Liibüas .

Ettekande pidasid näiteks Läti seimi väliskomisjoni esimees Rihards Kols ja mitu Saksamaa Bundestagi liiget. Eestit esindas keskkonnaministeeriumi nõunik Mihkel Krusberg, kes kõneles ringmajandusest.

Kuskilt ei paistnud, et tegemist võiks olla varjatud tagamõtetega üritusega. Seetõttu osalesid nii mõnedki, sealhulgas Krusberg, konverentsil pahaaimamatult. Ent „strateegilise dialoogi” korraldasid kaks organisatsiooni, mis on lähedalt seotud Jevgeni Prigožini ühe variorganisatsiooniga Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC).

AFRIC-i taust ulatub 2018. aastasse. See pidi kujutama „mõjuagentide võrgustikku, mille eesmärk on pakkuda eksperdihinnanguid ja -arvamusi, mis on kasulikud Venemaa huvidele Aafrikas”. Nii oli kirjas ühes AFRIC-i loomiseks kasutatud Powerpointi esitluses, mille sai enda valdusse Dossieri keskus. Sama esitluse järgi pidi AFRIC-i rahastus käima krüptovaluutas tehtud annetuste kaudu, sest „nii on võimatu teada saada, kes AFRIC-it rahastab”.

Peagi saatiski AFRIC oma „vaatlejaid” näiteks Zimbabwe, Madagaskari, Kongo ja Lõuna-Aafrika vabariigi valimistele, et mõjutada tulemusi Venemaale ja Prigožinile sobilikus suunas. Üks „vaatleja” oli paremäärmuslikku parteisse Alternative für Deutschland (AfD) kuuluv Saksa Bundestagi liige Stefan Keuter. Keuter osales ka jaanuarikuises Balti strateegilises dialoogis.

Ürituse ametlik peakorraldaja oli Leedu päritolu Vaiva Adomaitytė ettevõte ADMIS Consultancy. Adomaitytė kuulub AFRIC-i administratsiooni. Dossieri keskuse valdusse jõudnud dokumendid näitavad, et Adomaitytė otsene ülemus on Julia Afanasjeva. Just Afanasjeva vastutusel oli AFRIC-i ülesseadmine ja töö juhtimine.