ARVUSTUS | „Suvitajad“ ei tee eesti kultuurile ühestki aspektist liiga

Oleme kõik vähemalt ühte sellist filmi varem näinud. Vahet pole, olgu see kodu- või välismaine, iga tähtedesse pürgiva kunstiteose kohta on aegade jooksul vändatud vähemalt 20 (kui mitte 200) lihtsalt… filmi. Meelelahutusteost. Ja hakata nüüd väitma, et sellise „lihtsalt toreda filmi“ puhul on tegemist ülla kinokunsti soppamisega, oleks ülbe ja elukauge. Ergo Kulla järjekordsel komöödial „Suvitajad“ on üks kindel eesmärk – inimesi naerma ajada – ja sellega tullakse imehästi toime.