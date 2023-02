Iisraelis on tekkinud enneolematu protestiliikumine õigusriigi kaitseks. Araabiakeelsed kodanikud suhtuvad sellesse irooniaga

Kommentaatorite suus Iisraeli kevadeks ristitud liikumine on aidanud muidu väga polariseeritud ühiskonda ebatavaliselt ühtseks koondada. Meeleavaldajad kardavad, et valitsuse plaan ülemkohtu võimu piirata viib Iisraeli samamoodi autoritaarsele kursile, nagu on viimastel aastatel juhtunud Türgis ja Ungaris. Laupäeviti on tänavatele kogunenud üle 100 000 inimese, et reformile vastuseisu väljendada. Nüüdseks korraldatakse demonstratsioone ka parlamendihoone ees ja mitmes majandussektoris on peetud streike.