SÕJARAPORT | Teet Kalmus: ei tea, millele Venemaa veel loota saab, kui isegi eliitväed ei oska väikest küla ära võtta

Nädalavahetusel räägiti Ukrainas toimuva sõja kontekstis kõige rohkem Hiinast ja nende poolt väljapakutavast rahuplaanist. Teemat on analüüsinud paljud eksperdid ja pean ütlema, et arvamused on nii seinast seina, et keeruline on mingit ühist läbivat mõttejoont välja tuua, seetõttu annan siinkohal ka enda hinnangu.