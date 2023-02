SELGITAV GRAAFIK | Tänavusel aastapäeva paraadil näeb maailma vägevaid

„Iga paraad on eriline – see on vaid kord aastas, kui tähistame oma riigi sünnipäeva ning paraad on võimaluseks kõigil tavapärasest veidi lähemalt, vahetumalt ja pidulikumalt kaitseväega tutvuda. Suures plaanis saab paraadil tutvuda kogu kaitseväega – erinevate väeliikidega ning tehnikaga,“ selgitas kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson.



USA liitlaste HIMARS relvasüsteem on kavas lähiaastastel Eesti ka relvastusse soetada.