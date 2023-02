EPL UKRAINAS | Droon päästab lahinguväljal elusid. Kogu küla hävitamise asemel võib visata pommi otse tanki

Tsehh, kus R18 droone valmistatakse, on ümbruskonnaga ootamatus vastuolus. Ruumid on soojad, valgusküllased ja puhtad, riiulitel olevates värvilistes karpides on kasutusvalmis sajad elektroonikakomponendid, akud, kandurid, tiivikud ja muu vajalik. Tootmisprotsess on samamoodi nagu parimates Euroopa autotehastes jaotatud mitmeks etapiks, mille käigus ehitatakse esmalt drooni korpus, siis kinnitatakse elektroonika ja lisatakse vajalikud detailid. Kõige lõpuks varustatakse droonid vajalike ballistiliste programmidega ja pakitakse konteineritesse, et viia need rindel võitlevatele droonimeeskondadele.