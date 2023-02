RAAMATUBLOGI: Algab teekond põrgusse...

Kas tõesti tulistas Dogge oma parimat sõpra, 14-aastast Billyt, kellega on koos oldud aegu ja aegu vaatamata sellele, et elatakse eri maailmades – üks luksuslikus eramajas, teine vaestekvartalis? Ja siit küsimus: kummas peres oli rohkem lapse vastu armastust ja hoolivust, kummas ükskõiksust?

Võiks arvata, et lõpplahenduse toomine esimesse lõiku rikub loo, aga sugugi mitte. Vastupidi. See annab võimaluse sügavamalt tungida tänapäevaste eksinud noorte maailma ning miks asjad läksid nii, nagu läksid.

Hiljuti kõlas siinses meedias uudis, et Rootsi on alaealisi kurjategijaid täis. Põhjus: nad pääsevad lihtsalt, sest on lapsed. Kah uudis... Need, kes loevad rootsimaiseid krimkasid, teavad seda ammu, sest kuningriigi kirjanikud peegeldavad aeg-ajalt reaalsust.