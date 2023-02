SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa kasutab järjest vanemaid ladudes vedelevaid rakette. Nende täpsusest pole mõtet rääkidagi

Putin on justkui katkine grammofon – ainult „paha“ lääs ja NATO.

Paaril viimasel päeval on olulised sündmused olnud poliitilisel tasandil, eeskätt USA presidendi ootamatu visiit Kiievisse. Perfektselt ajastatud, selgete sõnumitega. Venemaa tõstis jõuetus vihas Valgevenes õhku ühe Mig-31K ja seetõttu kõlasid üle Ukraina õhusireenid, aga mitmed analüütikud märkisid, et õhusireeni kõlamise ajal enesekindlalt kõndiv Biden oli nii võimas kujund, et Venemaad tuleks lausa tänada – kogu maailm nägi riigijuhti, keda ei eruta Putini ähvardused vähimatki.