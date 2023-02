Endise haridusministri Kersna „ihupiltnik“ jäädvustab ka Lukast

Mullu ütles kohe vahetult pärast Kersnat haridusministriks saanud Tõnis Lukas (Isamaa), et temal pole vaja, et autojuht ka ihupiltnikuna töötaks. „Tal on fotoaparaat kaasas, kui mingid ettevõtmised on, aga ta ei ole minu fotograaf. Ma ei vaja nii palju jäädvustamist, nii et meil sellist kokkulepet ei ole,“ ütles minister Delfile.

Lukas väitis Eesti Päevalehele, et tema ei telli Rohult pilte.

Ometi on Tõnis Lukase Facebooki lehele ainuüksi veebruarikuu jooksul tehtud mitu postitust, mida illustreerivad autojuht Raimo Rohu pildid. Just Roht jäädvustas eelmisel aastal ka Kersnat. Lukas väitis Eesti Päevalehele, et tema ei telli Rohult pilte. „Haridusministeeriumis toimub palju üritusi ja ministeerium ise saadab ta [Raimo Rohu] neid üritusi pildistama. Kui ma olen pärast galeriist mõne pildi võtnud ja seda sotsiaalmeedias kasutanud, siis viitan autorile, pean seda viisakaks,“ selgitas Lukas. Ta ütles, et ei postita kõikidest oma käikudest pilte ja tema jaoks on Roht siiski ta autojuht.

„On palju käimisi, mida ei jäädvustata, ja mina ei palu eraldi temal üritusi pildistada. Need käsud tulevad haridusministeeriumist,“ lausus minister. Lukas rõhutas, et tema ei jaga kunagi oma autojuhile pildistamisega seotud ülesandeid. „Mõnedel üritustel on ta ise teinud mõne pildi. Kui ma siis mõnest visiidist sotsiaalmeedias kirjutan ja pilt on juba olemas, siis kasutan seda,“ lisas Lukas.

Tööjuhend kirjutati selgemaks

Roht selgitas, et eeskätt on ta siiski haldusspetsialist-autojuht ja mulluse artikli tõttu on ta pildistamisega seotud tööülesanded tööjuhendis nüüd veelgi selgemalt kirjas. Roht kinnitas, et Lukaselt ta ühtegi ülesannet pildistamiseks saanud pole. „Need tulevad kommunikatsiooniosakonnast ja on alati sealt tulnud. Plaanid pildistamiseks on alati seal kokku lepitud – et mida on vaja kajastada ja mida mitte,“ sõnas ta.

Ministeerium on Rohtu kasutanud ka näiteks videotervituste jäädvustamiseks.