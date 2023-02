ÜRO pagulasameti (UNHCR) esindaja Põhja- ja Baltimaades Henrik M. Nordentofti sõnul on Ukraina põgenike toetuseks annetatud juba rekordsuur summa ja soovi aidata on palju. Samal ajal sõja jätkudes abivajadus aina kuhjub ja laieneb kuni Aafrikani. Äsja tutvustas Nordentoft Tallinnas uut tegevuskava, mis hõlmab ka Eestit.

Henrik Nordentofti sõnul on pagulaskriis Eestile kindlasti suur katsumus.