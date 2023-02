On loomulik, et enamik meist soovib sõjategevuse lõppu Ukrainas. Sõda on viha, vimm ja vihkamine, mis on tervet mõistust halvavad emotsioonid. Emotsioonid on arusaadavad, kuid rahvuslikke huve toetavad otsused peavad olema ratsionaalsed.