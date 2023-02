Eesti 200 on ainuke erakond, mille üldprogrammis on fikseeritud abieluvõrdsus. Liberaalse erakonnana austame inimõigusi. Me ei näe kohta sellele, et inimesi diskrimineeritakse nende soost, rassist, päritolust, seksuaalsest sättumusest või varanduslikust seisust lähtuvalt.