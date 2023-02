Jüri Toomepuu: kes lubas võtta väliseestlastelt oma ringkonna?

Rahvastikuregistri andmetel on eestlaste arv muinasjutuliselt kasvanud pärast taasiseseisvumist. Paraku peegeldab see kasv pigem fakti, et paljud venelased on hakanud ennast rahvastikuregistris eestlastena määratlema. Mõned lihtsalt seetõttu, et nad on saanud Eesti kodakondsuse ja nad ei saa aru, et rahvus ja kodakondsus pole sünonüümsed.