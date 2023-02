POLIITKOLUMNIST | Lavly Perling: ei, su hääl ei lähe kaotsi

Tegelikult läheb raisku ainult see hääl, mis jääb andmata. Valimata jätmise korral võib juhtuda, et sinu maailmavaate eest ei seisa järgmises riigikogus mitte keegi. Saabuvatel valimistel on meil võimalik ära teha suur muutus Eesti poliitikas. Muutus, mis seisaku ja hiiliva mahajäämuse asemel määrab Eesti tuleviku uue suuna, edasimineku kiiruse ja inimeste elukvaliteedi nii lähitulevikus kui pikas vaates.