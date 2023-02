Joe Bideni võimalikust Ukraina külastusest hakati rääkima peale tema Poola visiidist teada saamist. Samas tundus see siiski üsna võimatuna. Ükski USA president pole külastanud sõdivat riiki paigas, mis pole nende vägede kontrolli all. Seda, et Kiiev on ameeriklaste poolt okupeeritud usub vist ainult Putin ja mõned tema poolearulised kambajõmmid.