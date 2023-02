ARVUSTUS | „Päikesepõletus“. Viimaste aastate üks kaunemaid filme, mille eestikeelne pealkiri jätab soovida

Lähedasemat suhet kui lapsevanema ja lapse oma on raske leida. Kuid lähedus ei võrdu alati headusega, tihti vastupidi. Võiks isegi öelda, et keerulisemat suhet kui lapsevanema ja lapse oma on raske leida. Osalt seetõttu, et vanem ja laps on ainsad, kes kunagi päriselt lahku minna, teineteist hüljata ei saa – ka siis, kui üks pool sureb. Just selle suhtega, sellest tingitud rõõmu ja valuga tegeleb Šoti režissööri Charlotte Wellsi täispikk debüütfilm „Päikesepõletus“.