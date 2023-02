NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukraina demineerijatel on veel puhastada ligi nelja Eesti suurune maa-ala, aga külvihooaeg algab siiski

Hiina ei toetanud Ukraina rahuplaani, küll aga esitles enda 12-puntilist plaani. Tundub, et „saatan on pisiasjades“ ja just nendes pisiasjades võib olla sisuline vahe. Kui Ukraina nõuab, et Venemaa viiks väed koheselt välja kogu Ukraina territooriumilt kuni 1991. aasta piirideni, siis Hiina alustab sisulist tegevuskava relvarahu ja läbirääkimistega. Relvarahu ilma vägede väljaviimiseta aga tähendab, et külmutatakse olukord ja läbirääkimised võivad võtta aastaid, andes Venemaale aega jõudu koguda. See on just see, mida Venemaa soovib – võita aega ning sisuliselt oleks see Minski lepingute kordumine, ning me teame millega nad lõppesid 24. veebruaril 2022.