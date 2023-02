INTERVJUU | Prantsusmaa kõrge kaitsepoliitik Ukrainale lennukite andmisest: tabusid siin meie arust ei ole, teemat arutatakse

Prantsusmaa arendab praegu oma relvajõude. Mida see kätkeb, mida arendatakse?

Moderniseerimine algas tegelikult juba 2018. aastal. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist on kaitsekulud kõigis Euroopa riikides vähenenud. Seda nimetati 1990-ndatel rahudividendiks. Meile olid Krimmi ja Ida-Ukraina 2014. aasta sündmused märk, et rahudividendide aeg on möödas ja aeg on kaitsekulusid suurendada.