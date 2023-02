Tõnis Saarts: kõneosavuse punktid Helmele, aga argumenteerituse osas oli veenvam Kallas

Kõneledes suhetest Venemaaga ja vastates Helme absurdihõngulisele süüdistusele, et Reformierakond on justkui kõige venesõbralikum partei Eestis, takerdus Kallas liialt pikalt piirileppe teemasse, selle asemel, et jõuliselt Helme narratiiv üldplaanis ümber lükata.