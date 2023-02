JUHTKIRI | Hiina suurendab Ukrainas panuseid

Märksa huvitavam on olnud Hiina aktiveerumine. Üks Hiina juhtivamaid diplomaate Wang Yi külastas Moskvat samal päeval kui Biden Kiievit. Kohe pärast seda tegi Peking sõja aastapäeval teatavaks enda 12 punktist koosneva rahuplaani. Nii Putin kui ka Zelenskõi andsid teada, et oleksid valmis Hiina presidendi Xi Jinpingiga kohtuma, et tema kava arutada.