Muster kordub. Maardu linn kaebas kohtusse puudega mehe ema, kes liiga agaralt teenuseid nõuab

Veidi aega tagasi kirjutasime juhtumist, kus pärast seda, kui kurt mees oli Mustamäe linnaosalt tugiisikuteenust soovinud, läks omavalitsus hoopis kohtusse, et talle vastu tahtmist eestkoste määrata ja niimoodi tema eest otsustada, kas ja mida tal vaja on. Kohtus selgus, et linnaosavalitsus tegi seda täiesti aluseta. Muu hulgas oli linn esitanud kohtule valeväite, et mehe isa on surnud.