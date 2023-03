Märt Läänemets: Hiina kehastab rahuinglit selja taha peidetud mõõgaga

Selle sõja lõpetamiseks üllitatud Hiina nn rahuplaan Venemaa Ukrainale kallaletungi aastapäeval on saanud kõvasti tähelepanu. Mis mängu Hiina mängib? Mis on tema tõelised huvid ja eesmärgid? Kui tõsiselt seda rahuplaani peaks võtma? Kui tugev ikkagi on Hiina ja Venemaa paljukorratud kõikehõlmav strateegiline partnerlus ja koostöö, millel pole piire?