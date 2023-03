JUHTKIRI | Eesti majandusel pole enam tugevat mootorit

Selline vaidlus kedagi jõukamaks ei tee. Tähtis on, kui ruttu me langusest välja saame ja kui hoogsalt kasvab Eesti majandus edaspidi aastatel, mil maailma parasjagu ükski suur kriis ei räsi. Sellest, mitte nüüdseks juba möödunud kvartalist ega aastast sõltub see, kui reaalne on osagi uhkete valimislubaduste täitmine, ilma et lükataks Eestit rahanduskriisi.