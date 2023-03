FOTOD | Keskendume pausile! Pärnu FotoFest 2023 algas pihta

Pärnu FotoFest 2023 kutsub fotograafe keskenduma pausile. Järjest kiirenevad maailmas on igal inimesel vaja leida hetk, millal hingata sisse ja välja ja võtta üks paus. Paus võib olla otseselt hetk puhkusest kuid sügavamalt võib see olla ka enesereflektsioon, minimalism, tunnete korrastamine – mis iganes pausina tundub!

Mariliis Newsome on õppinud kunstilist kujundamist ja fotograafiat, lõpetanud EKA Pärnu Kolledzi vabade kunstide eriala (2000-2004) ning Tartu Kunstikooli kujundusgraafika eriala (2010-2013). Aastatel 2004-2010 elas ja töötas ta Ameerika Ühendriikides. Ta on osalenud mitmetel näitustel Eestis ja mujal maailmas.

„Theia“ Theia on hüpoteetiline iidne planeedi massiga taevakeha. Hüpoteesi kohaselt eksisteeris see varases päikesesüsteemis ning põrkas hiiglasliku kokkupõrke hüpoteesi kohaselt umbes 4,5 miljardit aastat tagasi kokku noore Maaga. Hüpoteesi kohaselt oli Theia Maa troojalane ning see oli umbes sama suur kui Marss, diameetriga umbes 6000 kilomeetrit.

UCLA uue uurimuse kohaselt, mis põhines Apollo missioonide käigus Maale toodud kivimiproovidel, toimus Theia ja Maa vahel otsekokkupõrge. Eelmise teooria kohaselt oli tegu ainult riivava kokkupõrkega. Mudelite kohaselt kogunes Theiast järele jäänud kiviräbu ümber Maa ja sellest moodustus Kuu. Mõned teadlased arvavad, et materjalist, mis paiskus Maa orbiidile, tekkis esialgu kaks kuud, mis hiljem ühinesid, vormides Kuu, mida me tänapäeval näeme. Theia teooria seletab ka seda, miks Maa tuum on suurem kui see peaks Maa suurusel taevakehal eelduste kohaselt olema. Hüpoteesi kohaselt segunesid Theia tuum ja vahevöö Maaga. Theia nimetati titaan Theia järgi, kes oli kreeka mütoloogias kuujumalanna Selene, Heliose (Päike) ja Eose (Koit) ema. Ilma Theiata ei oleks elu maal! Ühtlasi on Theia nägemise titaan ja selge sinise taeva särav valgus. Ta on Hyperioni kaaslane.