Rahvusvahelisel strateegilisel tasandil käib jätkuvalt toimetamine Hiina nn rahuplaani ümber. Huvitav kokkusattumus on taaskord USA-s esitatud süüdistus, et koroonaviirus pääses levima ühest Hiinas asuvast laboratooriumist. Ei tahaks uskuda, et tegemist on puhtakujulise infooperatsiooniga Hiina valitsuse diskrediteerimiseks, millel mitte mingit tõetera taga ei ole.