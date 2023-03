Karmen Joller: alaselg valutab. Kas saab end aidata ka ilma arstita?

Selg on kange ja valus. Täna on väga oluline koosolek, Kaido plaanis ise kohal olla. Paistab, et jälle tuleb hologramm saata. Paigal saab veel kuidagi olla, aga katsu sa liigutada… Eelmisest korrast on meeles, et robotõde soovitas alustada valuvaigistiga, kui valu ülearu tugev on, ja oli saatnud segi mingid harjutused, mis aitasid valu leevendada.