Politoloog Alar Kilp: ei usu, et Parempoolsed valimiskünnise ületavad. Neil on kaks nõrkust

Sotsiaalmeedia läks Parempoolsete juhi Lavly Perlingu hea etteaste peale eilses ETV peaministrikandidaatide debatis kihama. Küsisime selle tuules TÜ politoloogi Alar Kilbi kommentaari selle kohta, kas on lootust, et see erakond valimiskünnise ületab.