Lõppematu rannapäev

Esitletav valik Musta viimastel aastatel valminud maalidest moodustab pigem kobara kui seeria; põgusatel sissevaadetel lõputusse päikeselisse suvepäeva pole ajalist ega sisulist järgnevust, need on ühe olukorra variatsioonid, millest tekib pigem suletud ruumis kumiseva kaja efekt kui koherentne tervikpilt. Kujutatav olukord on korraga idülliline ja argine. Maalist maali korduvad kaks modelli kas rannas, randa minemas või rannast tulemas, enamasti muretult alasti, tabatud justkui juhuslikel, erilise tähenduseta hetkedel. Kujutised tuginevad enamasti üsna vabalt klõpsitud moega fotodel, ent tabatud motiivid on maalile üle kantud moel, mis vormib need üürikeste, moondunud mälupiltide sarnaseks: neil on rõhutatult kirgas koloriit ning taustadetailid hajuvad abstraktsusesse (väärib mainimist, et enne figuraalkompositsioone viljeleski Must puhast abstraktsionismi).