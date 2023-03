Bahmutit kaitsev sõjamees: hirmus pole põlenud tank Tallinnas, vaid see, mida venelased Ukrainas teevad

Juri Matsarski on Ukraina kodanik, sündinud Nõukogude Liidu ajal Harkivis ja lugenud end alati ukrainlaseks. Enne 2014. aastat töötas ta Moskvas väljaandes Kommersant ja kogus kuulsust sõjakorrespondendina, käis kõige kuumemates kohtades Iraagis, Süürias ja mujal Lähis-Idas. 2014. aastal, mil Venemaa annekteeris Krimmi ja alustas sõda Ida-Ukrainas, töötas Juri parasjagu Süürias, kus kajastas kodusõda. Juri kolis Kiievisse, asus tööle Ukraina meedias, pani oma lapse ukrainakeelsesse kooli ja elas kuni 24. veebruarini 2022 igati tavalist Ukraina inimese elu. Pärast Venemaa sissetungi otsustas ta, et on oma riigile kasulikum kuulipilduja kui mikrofoni taga.