PÄEVA TEEMA | Jüri Ratas: nii EKRE käitumine kui ka tõenditeta Kremli-meelseks sildistamine töötab vaid kahe erakonna jaoks

Paremal üleval Jüri Ratas, all vasakul Kaja Kallas, all paremal Martin Helme

Viimased reitingud on toonud kaasa rohkelt segadust, mis on olnud vesi Reformierakonna ja EKRE veskile. Teineteisega saab ähvardada ja hirmutada, teineteisest saab rääkida nii, et ei konkureeri ükski idee ega eesmärk Eestile, vaid ainult sõnavaht.