Monika Haukanõmm: luksusautoga vallavaesena kohtusaali? Kohus peab lõpetama rongavanemate poputamise

Lastetoetuste osas käib võistupakkumine. Aina suuremaid summasid lubada on lihtne, neid päriselt maksta ka sageli vajalik. Aga Eesti laste ja nende vanemate heaolus leidub pooltoone, mis on palju keerulisemad kui üks number. Need pooltoonid peituvad peredes, kus lapsevanemad on läinud eri teed ning neid ei ühenda omavahel enam muud kui laps ja palju lahendamata emotsioone.